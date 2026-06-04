בבלי
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"שום צנזורה לא תמחוק את הדם": מרקו רוביו הזכיר לסינים את טבח הכיכר

בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב  את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)

1 ⁄ 4 פרטים נוספים "המורד האלמוני". התמונה המפורסמת ביותר מההפגנה בכיכר טיין-אן-מן. האיש הבודד בתמונה עצר את טור הטנקים לבדו.
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מבזקים נוספים

13:45
משבר דיפלומטי

חמינאי מזהיר באגרת מפני פילוג פנימי: 'האויבים פועלים מבפנים'

המנהיג העליון קורא לאחדות לאומית ומאשים את ארה"ב וישראל בניסיון לערער את חוסן העם • שר החוץ מאשר: חילופי מסרים נמשכים אך אין התקדמות | טראמפ אופטימי, רוביו מתמקד באורניום (בעולם)

אליהו לוי
13:45
נשיאים ורוח

I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:05
בבלי

נשיא לבנון עון: ההסכם עם ישראל הוא ההזדמנות האחרונה

נשיא לבנון ג'וזף עון התייחס להסכמות עם ישראל וציין כי "ההסכם אליו הגענו הוא ההזדמנות האחרונה". עון הציע כי הפיילוט הראשוני בו צבא לבנון יקבל אחריות על שטח מסוים יחל באזור זוטר, מצפון לנהר הליטאני.

צוות בבלי
12:51
מדינת היהודים 2026

שערורייה: במקביל לסנקציות על החרדים - קרקע 'לערבים בלבד' ב-2,500 ש"ח

מכרז רמ"י חושף: 90 יחידות דיור בכפר מנדא ב-221,000 ש"ח לכל המתחם • ביישובים יהודיים סמוכים משלמים פי 360 יותר | האפליה הזועקת (חרדים)

דוד קליין
12:09
קצת פרופורציה 

“להגדיר כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה": הרב הדתי לאומי נגד התיאורים המוגזמים בבית השופט סולברג

בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)

דני שפיץ
12:07
במקרר בבית העסק

10 שנים החזיק בגופה: אלו פרטי האישום נגד מחבל חמאס שהסתיר את אורון שאול

איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)

קובי אטינגר
12:06
בעיתוי רגיש במיוחד

56 כבשי מחקר חשובים וקריטים נגנבו מהמכון הוולקני | 5 מהם בעלי ערך מיוחד

חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)

דניאל הרץ
12:00
בבלי

4 תקיפות כטב"מ בשכונת תל אלהוא בדרום מערב עזה

מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.

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"שום צנזורה לא תמחוק את הדם": מרקו רוביו הזכיר לסינים את טבח הכיכר | בבלי