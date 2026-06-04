I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

אצבע בעין

בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)