I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

המנהיג העליון קורא לאחדות לאומית ומאשים את ארה"ב וישראל בניסיון לערער את חוסן העם • שר החוץ מאשר: חילופי מסרים נמשכים אך אין התקדמות | טראמפ אופטימי, רוביו מתמקד באורניום (בעולם)אליהו לוי
בזמן שבסין מנסים למחוק כל זכר לאירועי ה-4 ביוני, מזכיר המדינה מרקו רוביו יוצא בהצהרה דרמטית שמבהירה לעולם: הצדק עוד ייעשה | האם העימות על אירועי העבר יצית שוב את המתיחות בין המעצמות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
נשיא לבנון ג'וזף עון התייחס להסכמות עם ישראל וציין כי "ההסכם אליו הגענו הוא ההזדמנות האחרונה". עון הציע כי הפיילוט הראשוני בו צבא לבנון יקבל אחריות על שטח מסוים יחל באזור זוטר, מצפון לנהר הליטאני.צוות בבלי
מכרז רמ"י חושף: 90 יחידות דיור בכפר מנדא ב-221,000 ש"ח לכל המתחם • ביישובים יהודיים סמוכים משלמים פי 360 יותר | האפליה הזועקת (חרדים)דוד קליין
בעוד המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת בעקבות הפגנת הקיצוניים באלון שבות, ראש ישיבת הר עציון ושכנו של השופט, הרב יעקב מדן, קורא להכניס את האירועים לפרופורציה: "להגדיר את זה כהרס וחורבן זו הוצאת דיבה" (חדשות בארץ)דני שפיץ
איברהים חילו גויס לחמאס ב-2001 והחזיק את גופת סמ"ר אורון שאול ז"ל במקרר בבית עסקו • במבצע חשאי נעצר וחשף את המיקום המדויק | הוגש כתב אישום חמור (צבא וביטחון)קובי אטינגר
חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)דניאל הרץ
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 תקיפות כטב"מ שבוצעו בשכונת תל אלהוא בדרום מערב העיר עזה.צוות בבלי
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