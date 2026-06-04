תפנית דרמטית בחקירת רצח בני הזוג: קטין חשוד בביצוע

בבלי

מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם הגיב להסכם בין ישראל ללבנון וטען כי "תוצאות המשא ומתן הישיר בין הרשויות בלבנון לבין האויב הן חסרות תכלית, משפילות ונדחות". קאסם הבהיר כי הארגון מחויב רק להפסקת התוקפנות הכוללת, הפסקת אש ונסיגת ישראל. "כל עוד כפרינו אינם בטוחים, מופגזים ונהרסים, ועמנו נהרג - גם ההתנחלויות לא יהיו בטוחות" אמר, והוסיף: "הם עוד יראו את עוצמתנו ואת תקיפותנו".