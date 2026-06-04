בבלי
מבזקטלטלה באופוזיציה

לפיד לא יאהב: גיל סגל, ממייסדי 'יש עתיד', מצטרף לאביגדור ליברמן

גיל סגל, מנכ"ל 'יש עתיד' לשעבר, חובר למפלגת ישראל ביתנו • המעבר לאחר עימות חריף עם לפיד: 'צל של שחיתות' | הטלטלה בצמרת האופוזיציה (פוליטי מדיני)

סגל לצד ליברמן
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מבזקים נוספים

15:43
חיזבאללה נגד לבנון

נעים קאסם דוחה את ההסכם: 'משא ומתן משפיל ומביש'

נעים קאסם תוקף בחריפות את ההסכם שהושג בתיווך אמריקאי • 'כל עוד כפרינו מופגזים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים' | דרישה להפסקת אש מלאה ונסיגה ישראלית (צבא וביטחון)

אליהו לוי
15:41
עסקים כרגיל

היום שאחרי סערת הענק בכנסת: המפגש של מבקר המדינה הנבחר ראבילו

המבקר הנבחר הגיע למפגש ראשון עם אנגלמן היוצא • בצל עתירות לבג"ץ והאשמות על פגיעה בחשאיות ההצבעה | צפוי להישבע ב-1 ביולי (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
15:37
פרשת ויקטורי

"ריקוד המחירים": ההקלטות של אייל רביד חושפות כיצד יוקר המחייה - רק עולה

תמלילי החקירות של אייל רביד חושפים לחצים על ספקים והסדרים עם מתחרים • "אם צריך להעלות מחיר, תעלה" - כך דרש ממנהלי ענקיות המזון | המשפט נפתח בשבוע הבא (כלכלה בארץ)

דוד ישראלי
15:37
סערת הפרגוד

ח"כ סעדה על בחירת המבקר: "תיעוד ההצבעה אינו מוסרי"

חבר הכנסת מהליכוד חושף כי סירב לצלם את פתק ההצבעה למבקר • 'ראבילו משפטן מובהק, אלרון איש ראוי' | מילים חריפות נגד המחאה: 'מזכיר תקופות אפלות' (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:35
בבלי

מזכ"ל חזבאללה קאסם דוחה את ההסכם עם ישראל ומאיים: "ההתנחלויות לא יהיו בטוחות"

מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם הגיב להסכם בין ישראל ללבנון וטען כי "תוצאות המשא ומתן הישיר בין הרשויות בלבנון לבין האויב הן חסרות תכלית, משפילות ונדחות". קאסם הבהיר כי הארגון מחויב רק להפסקת התוקפנות הכוללת, הפסקת אש ונסיגת ישראל. "כל עוד כפרינו אינם בטוחים, מופגזים ונהרסים, ועמנו נהרג - גם ההתנחלויות לא יהיו בטוחות" אמר, והוסיף: "הם עוד יראו את עוצמתנו ואת תקיפותנו".

צוות בבלי
15:29
סערה בבית הדין של הליכוד

"אין לכם סמכות לאשר את הבחירות": עימות סוער בבית הדין של הליכוד

היועץ המשפטי עו"ד הלוי דורש לעכב אישור תוצאות הבחירות לוועידה • חשד לזיופים ומימון לא חוקי של אלפי מתמודדים | הסערה סביב דוד ביטן (פוליטי מדיני)

דוד קליין
15:24
תוכנית חשאית נחשפת

הנסיון להפלת  האייתולות: זה הנשק שישראל העבירה לכורדים

תוכנית שאפתנית להפלת משטר האייתולות באיראן: המוסד העביר לכורדים נשק ותחמושת שנתפסו מארגוני הטרור • התוכנית נבלמה בשיחת טלפון זועמת מארדואן לטראמפ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
14:56
עימות בצפון

"אין כניסה, הצפון בידינו": ראש המועצה הבדואי חסם את ח"כ סוכות

ועדת החינוך הגיעה לסיור מתואם בטובא זנגריה • ראש המועצה ותושבים מנעו כניסה לכיתות • סוכות: "באנו לראות חינוך ומצאנו אלימות" | לאחר עזיבתו שפכו תושבים אקונומיקה "לנקות את השטח" (בארץ)

אליהו לוי
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