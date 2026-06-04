מזכ"ל חזבאללה קאסם דוחה את ההסכם עם ישראל ומאיים: "ההתנחלויות לא יהיו בטוחות"

האקדח ריק

נשיא ארה"ב אינו מעוניין במלחמה עם איראן, והוא אינו מתכוון לחדש את המלחמה עימה גם אם לא יגיעו הצדדים להסכמות, כך עולה מדיווח אמריקני | עם זאת, טראמפ הבהיר ליועציו כי יש לו קו אדום אחד - והוא לא קשור לגרעין או לישראל (בעולם)