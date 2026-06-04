היום שאחרי סערת הענק בכנסת: המפגש של מבקר המדינה הנבחר ראבילו

נעים קאסם תוקף בחריפות את ההסכם שהושג בתיווך אמריקאי • 'כל עוד כפרינו מופגזים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים' | דרישה להפסקת אש מלאה ונסיגה ישראלית (צבא וביטחון)אליהו לוי
תמלילי החקירות של אייל רביד חושפים לחצים על ספקים והסדרים עם מתחרים • "אם צריך להעלות מחיר, תעלה" - כך דרש ממנהלי ענקיות המזון | המשפט נפתח בשבוע הבא (כלכלה בארץ)דוד ישראלי
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מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם הגיב להסכם בין ישראל ללבנון וטען כי "תוצאות המשא ומתן הישיר בין הרשויות בלבנון לבין האויב הן חסרות תכלית, משפילות ונדחות". קאסם הבהיר כי הארגון מחויב רק להפסקת התוקפנות הכוללת, הפסקת אש ונסיגת ישראל. "כל עוד כפרינו אינם בטוחים, מופגזים ונהרסים, ועמנו נהרג - גם ההתנחלויות לא יהיו בטוחות" אמר, והוסיף: "הם עוד יראו את עוצמתנו ואת תקיפותנו".צוות בבלי
היועץ המשפטי עו"ד הלוי דורש לעכב אישור תוצאות הבחירות לוועידה • חשד לזיופים ומימון לא חוקי של אלפי מתמודדים | הסערה סביב דוד ביטן (פוליטי מדיני)דוד קליין
תוכנית שאפתנית להפלת משטר האייתולות באיראן: המוסד העביר לכורדים נשק ותחמושת שנתפסו מארגוני הטרור • התוכנית נבלמה בשיחת טלפון זועמת מארדואן לטראמפ | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)אליהו לוי
ועדת החינוך הגיעה לסיור מתואם בטובא זנגריה • ראש המועצה ותושבים מנעו כניסה לכיתות • סוכות: "באנו לראות חינוך ומצאנו אלימות" | לאחר עזיבתו שפכו תושבים אקונומיקה "לנקות את השטח" (בארץ)אליהו לוי
נשיא ארה"ב אינו מעוניין במלחמה עם איראן, והוא אינו מתכוון לחדש את המלחמה עימה גם אם לא יגיעו הצדדים להסכמות, כך עולה מדיווח אמריקני | עם זאת, טראמפ הבהיר ליועציו כי יש לו קו אדום אחד - והוא לא קשור לגרעין או לישראל (בעולם)ישראל גראדווהל
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