בבלי
מבזקבבלי

התרעות בחניתה ובאזור קו העימות בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור חניתה וקו העימות בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. זמן ההתרעה באזור חניתה: 15 שניות.

מבזקים נוספים

17:22
לאחר בחירת המבקר

כנס יהודי עיראק; אלרון ביטל את השתתפות בעקבות ההפסד

השופט בדימוס נעדר מאירוע שאורגן על ידי חברי כנסת מהקואליציה • ראבילו החל בחפיפה עם אנגלמן | פחות מיממה לאחר ההפסד (פוליטי מדיני)

דוד קליין
17:11
בבלי

התרעות בצפון: נפילות מטרות אוויריות בדרום לבנון, זיהוי שווא במטולה

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות שהופעלו במספר יישובי הצפון, זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט. לגבי ההתרעה במטולה - דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בזיהוי שווא. במהלך האירועים ביקרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ביישוב שלומי.

צוות בבלי
16:54
זעקת התורה

כינוס חירום באשדוד: רבני העיר במאבק נגד 'הקורס להכשרת סופרי סת"ם'

גדולי העיר התכנסו באולמי החיד"א למאבק נגד מסלולי הגיוס • הגר"י שרייבר: "המטרה להפוך אותם לחילונים" | חתימה על קול קורא נגד קודקוד ומעלות צור (חרדים)

חיים כהן
16:46
דרמה משפטית בכנסת

"מצפצפת": פוגל עותר לבג"ץ נגד היועמ"שית

יו"ר ועדת הביטחון הגיש עתירה דרמטית נגד היועמ"שית ופרקליט המדינה • "צפצפת על הריבון ועושה דין לעצמה" | הדרמה המשפטית בכנסת (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:10
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור חניתה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור חניתה. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
15:43
חיזבאללה נגד לבנון

נעים קאסם דוחה את ההסכם: 'משא ומתן משפיל ומביש'

נעים קאסם תוקף בחריפות את ההסכם שהושג בתיווך אמריקאי • 'כל עוד כפרינו מופגזים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים' | דרישה להפסקת אש מלאה ונסיגה ישראלית (צבא וביטחון)

אליהו לוי
15:41
עסקים כרגיל

היום שאחרי סערת הענק בכנסת: המפגש של מבקר המדינה הנבחר ראבילו

המבקר הנבחר הגיע למפגש ראשון עם אנגלמן היוצא • בצל עתירות לבג"ץ והאשמות על פגיעה בחשאיות ההצבעה | צפוי להישבע ב-1 ביולי (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
15:37
פרשת ויקטורי

"ריקוד המחירים": ההקלטות של אייל רביד חושפות כיצד יוקר המחייה - רק עולה

תמלילי החקירות של אייל רביד חושפים לחצים על ספקים והסדרים עם מתחרים • "אם צריך להעלות מחיר, תעלה" - כך דרש ממנהלי ענקיות המזון | המשפט נפתח בשבוע הבא (כלכלה בארץ)

דוד ישראלי
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