התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור חניתה

בבלי

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות שהופעלו במספר יישובי הצפון, זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט. לגבי ההתרעה במטולה - דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בזיהוי שווא. במהלך האירועים ביקרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ביישוב שלומי.