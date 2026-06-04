התרעות בצפון: נפילות מטרות אוויריות בדרום לבנון, זיהוי שווא במטולה

פרשת ויקטורי

תמלילי החקירות של אייל רביד חושפים לחצים על ספקים והסדרים עם מתחרים • "אם צריך להעלות מחיר, תעלה" - כך דרש ממנהלי ענקיות המזון | המשפט נפתח בשבוע הבא (כלכלה בארץ)