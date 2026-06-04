כנס יהודי עיראק; אלרון ביטל את השתתפות בעקבות ההפסד

דובר צה"ל מסר כי בעקבות התרעות שהופעלו במספר יישובי הצפון, זוהו נפילות של מטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי השם אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט. לגבי ההתרעה במטולה - דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בזיהוי שווא. במהלך האירועים ביקרו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ ביישוב שלומי.צוות בבלי
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צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור חניתה. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור חניתה וקו העימות בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. זמן ההתרעה באזור חניתה: 15 שניות.צוות בבלי
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