בבלי
מבזקהכדור במגרש של טראמפ

הדרמה נמשכת: איראן מצטרפת לדרישה - ומציבה תנאי בלתי אפשרי להפסקת אש עם ארה"ב

לאחר נאומו של נעים קאסם מנהיג חיזבאללה, גם משמרות המהפכה הצטרפו לדרישה לסיים את המלחמה בכל החזיתות - כולל נסיגה ישראלית מלבנון כולה | ההחלטה נתונה כעת לפתחו של הנשיא טראמפ, שנאלץ לקבל החלטה אם להפעיל לחץ על ישראל לסגת מלבנון כדי לקבל הפסקת אש עם איראן (מדיני) 

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל | צילום: צילום: הבית הלבן
לכתבה המלאה

מבזקים נוספים

18:52
בבלי

נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.

צוות בבלי
18:47
בבלי

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון - אין נפגעים

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והשיגור הנוסף נפל בסמוך לכוחות. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
18:34
לאחר כהונה אצל כ"ץ

רגע לפני הקבינט: נתניהו מינה את מרקיזנו למזכירו הצבאי החדש

ראש הממשלה הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על המינוי • מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד | המינוי בצל פרשת הטלפון המסווג (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:31
אירופה ז"ל

המועמדת נותרה בהלם: הודחה מעבודה במרפאה בבריסל... כי לא דוברת ערבית

מועמדת לעבודת מזכירות בשכונת מולנבק בבריסל לא התקבלה לעבודה... משום שאינה דוברת ערבית | לפי ההודעה, השפה הערבית היא תנאי בסיסי לעבודה במקום (בעולם)

ישראל גראדווהל
18:11
חילופי דברים סוערים

מפקד פיקוד צפון בישיבה סגורה: "אי אפשר לחסל" - והתגובה הזועמת

אלוף רפי מילוא בפגישה עם ראשי רשויות: "לא נשלה את עצמנו" • ראשי הרשויות בזעם: "בואו נכנע וזהו" | המפגש שהצית סערה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:07
עימות משפטי בכנסת

החסינות של גוטליב: כץ דוחה את בקשת היועצת המשפטית

היועמ"שית פנתה ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה לדחות דיוני חסינות גוטליב • כץ דחה: הממשלה אישרה שהדיון הביטחוני לא דחוף | העימות המלא (חוק ומשפט)

דוד קליין
17:55
טבח שמחת תורה

תקווה עצובה שנכזבה: השרידים שנמצאו בכפר עזה אינם של ניראל ז"ל

המשפחה קיבלה עדכון כואב כי העצמות שנמצאו אתמול אינן של בנם • ההערכה: השרידים שייכים למחבל שחדר לקיבוץ | המשך החיפושים (בארץ)

דוד ישראלי
17:47
"חופש חבירה למפלגות ציוניות"

הפסגה בנצרת: המחלוקת שמאיימת לפוצץ את הרשימה המשותפת

מנסור עבאס מציב תנאים קשיחים: חופש פעולה מלא לקואליציה ואיסור על 'הכפשה' • חד"ש, תע"ל ובל"ד מסרבות להתחייב | הקרב על מיקומי המועמדים עשוי להוביל לפיצוץ (פוליטי מדיני)

אליהו לוי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר