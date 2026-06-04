בבלי
מבזקעימות משפטי בכנסת

החסינות של גוטליב: כץ דוחה את בקשת היועצת המשפטית

היועמ"שית פנתה ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה לדחות דיוני חסינות גוטליב • כץ דחה: הממשלה אישרה שהדיון הביטחוני לא דחוף | העימות המלא (חוק ומשפט)

ח"כ אופיר כץ | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

18:52
בבלי

נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.

צוות בבלי
18:47
בבלי

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון - אין נפגעים

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והשיגור הנוסף נפל בסמוך לכוחות. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
18:34
לאחר כהונה אצל כ"ץ

רגע לפני הקבינט: נתניהו מינה את מרקיזנו למזכירו הצבאי החדש

ראש הממשלה הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על המינוי • מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד | המינוי בצל פרשת הטלפון המסווג (צבא וביטחון)

אליהו לוי
18:31
אירופה ז"ל

המועמדת נותרה בהלם: הודחה מעבודה במרפאה בבריסל... כי לא דוברת ערבית

מועמדת לעבודת מזכירות בשכונת מולנבק בבריסל לא התקבלה לעבודה... משום שאינה דוברת ערבית | לפי ההודעה, השפה הערבית היא תנאי בסיסי לעבודה במקום (בעולם)

ישראל גראדווהל
18:11
חילופי דברים סוערים

מפקד פיקוד צפון בישיבה סגורה: "אי אפשר לחסל" - והתגובה הזועמת

אלוף רפי מילוא בפגישה עם ראשי רשויות: "לא נשלה את עצמנו" • ראשי הרשויות בזעם: "בואו נכנע וזהו" | המפגש שהצית סערה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
17:55
טבח שמחת תורה

תקווה עצובה שנכזבה: השרידים שנמצאו בכפר עזה אינם של ניראל ז"ל

המשפחה קיבלה עדכון כואב כי העצמות שנמצאו אתמול אינן של בנם • ההערכה: השרידים שייכים למחבל שחדר לקיבוץ | המשך החיפושים (בארץ)

דוד ישראלי
17:47
"חופש חבירה למפלגות ציוניות"

הפסגה בנצרת: המחלוקת שמאיימת לפוצץ את הרשימה המשותפת

מנסור עבאס מציב תנאים קשיחים: חופש פעולה מלא לקואליציה ואיסור על 'הכפשה' • חד"ש, תע"ל ובל"ד מסרבות להתחייב | הקרב על מיקומי המועמדים עשוי להוביל לפיצוץ (פוליטי מדיני)

אליהו לוי
17:41
בבלי

התרעות בכפר גלעדי, כפר יובל ותל חי בעקבות ירי רקטות

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור כפר גלעדי, כפר יובל, תל חי וקו העימות בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. זמן ההתרעה: 15 שניות.

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