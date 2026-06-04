המועמדת נותרה בהלם: הודחה מעבודה במרפאה בבריסל... כי לא דוברת ערבית

חילופי דברים סוערים

אלוף רפי מילוא בפגישה עם ראשי רשויות: "לא נשלה את עצמנו" • ראשי הרשויות בזעם: "בואו נכנע וזהו" | המפגש שהצית סערה (צבא וביטחון)