חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון - אין נפגעים

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.צוות בבלי
ראש הממשלה הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על המינוי • מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את גופמן שנכנס לתפקיד ראש המוסד | המינוי בצל פרשת הטלפון המסווג (צבא וביטחון)אליהו לוי
מועמדת לעבודת מזכירות בשכונת מולנבק בבריסל לא התקבלה לעבודה... משום שאינה דוברת ערבית | לפי ההודעה, השפה הערבית היא תנאי בסיסי לעבודה במקום (בעולם)ישראל גראדווהל
אלוף רפי מילוא בפגישה עם ראשי רשויות: "לא נשלה את עצמנו" • ראשי הרשויות בזעם: "בואו נכנע וזהו" | המפגש שהצית סערה (צבא וביטחון)אליהו לוי
היועמ"שית פנתה ליו"ר ועדת הכנסת בבקשה לדחות דיוני חסינות גוטליב • כץ דחה: הממשלה אישרה שהדיון הביטחוני לא דחוף | העימות המלא (חוק ומשפט)דוד קליין
המשפחה קיבלה עדכון כואב כי העצמות שנמצאו אתמול אינן של בנם • ההערכה: השרידים שייכים למחבל שחדר לקיבוץ | המשך החיפושים (בארץ)דוד ישראלי
מנסור עבאס מציב תנאים קשיחים: חופש פעולה מלא לקואליציה ואיסור על 'הכפשה' • חד"ש, תע"ל ובל"ד מסרבות להתחייב | הקרב על מיקומי המועמדים עשוי להוביל לפיצוץ (פוליטי מדיני)אליהו לוי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור כפר גלעדי, כפר יובל, תל חי וקו העימות בעקבות ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. זמן ההתרעה: 15 שניות.צוות בבלי
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