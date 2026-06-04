בבלי
מבזקפוליטיקה על הגב של כולנו

פרסום ראשון ב'בבלי' | מכה קשה לדרייברים החרדים: חוק אובר בדרך ליפול - "אנחנו מיואשים"

פרסום ראשון ב'בבלי': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)

אפליקציית שיתוף הנסיעות 'אובר' | צילום: צילום: שאטרסטוק
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20:51
ללא חשש רכילות

פרנסי העיר חגגו את גשר המחלוקת | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

ראש העיר שסירב לחתום נגד המשטרה וחזר בו | הנגיד שהגיע לישראל כדי להתייעץ | הרב הראשי בסוד שיח עם בחורי סאטמר | העיתונאי שהניח תפילין במטוס ליועץ הפוליטי | הח"כ שנצפה לומד במליאה | רון דרמר בפגישה • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע

זיידל'ע
20:50
חדשות עם קנייטש

האם החרדים צריכים לגנות את האלימות בבית משפחת סולברג? | מעייריב

שלח בחורי ישיבות לכלא: עשרות נעצרו בהתפרעות בבית שופט העליון | הרחוב החרדי חצוי: גינוי נטורי קרתא מיותר ומזיק | על סוס בלבוש מלכות: קבלת פנים מרגשת בישיבת וינקלר בתירוש | סערת הברעקלאך חזרה לרחוב החרדי - ונגדעה באיבה | קיבלה הקצאה והניחה אבן פינה: 'נתיבות חיים' חוגגת את הקמפוס החדש | יהדות צרפת סוערת: הרב הוותיק פוטר בגלל עירוב (מעייריב)

איצלה כץ
20:20
הוארך מעצרם של 44 מפגינים

"24 שעות בלי אוויר ושירותים": עדויות מזעזעות מהעצורים בהפגנה - ב'עדה' נערכים למלחמה

בית המשפט האריך מעצרם של עשרות מפגינים ב-6-7 ימים • עדויות מטלטלות על תנאי כליאה קשים באוטובוס | 'העדה החרדית': נצא למלחמת קיום (חרדים)

דוד ישראלי
20:14
מסתבך?

בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)

משה כהן
20:05
בבלי

הרמטכ"ל איחל לתא"ל מרקיזנו הצלחה בתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה

הרמטכ"ל שוחח עם תת-אלוף גיא מרקיזנו לאחר ההודעה על בחירתו לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה, ואיחל לו הצלחה רבה במילוי התפקיד.

צוות בבלי
19:57
בבלי

הרמטכ"ל מינה נספח צה"ל בוושינגטון וראש חטיבת המבצעים

בעקבות מינוי תא"ל גיא מרקיזנו למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ביצע הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שורת מינויים בכירים: תת-אלוף טל פוליטיס מונה לנספח צה"ל בוושינגטון ויועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת-אלוף ברק חירם מונה לראש חטיבת המבצעים ויכנס לתפקידו בימים הקרובים. המינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

צוות בבלי
18:52
בבלי

נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.

צוות בבלי
18:47
בבלי

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון - אין נפגעים

חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והשיגור הנוסף נפל בסמוך לכוחות. בחסדי השם אין נפגעים.

צוות בבלי
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