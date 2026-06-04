בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

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הרמטכ"ל שוחח עם תת-אלוף גיא מרקיזנו לאחר ההודעה על בחירתו לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה, ואיחל לו הצלחה רבה במילוי התפקיד.צוות בבלי
בעקבות מינוי תא"ל גיא מרקיזנו למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ביצע הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שורת מינויים בכירים: תת-אלוף טל פוליטיס מונה לנספח צה"ל בוושינגטון ויועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת-אלוף ברק חירם מונה לראש חטיבת המבצעים ויכנס לתפקידו בימים הקרובים. המינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.צוות בבלי
פרסום ראשון ב'בבלי': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)יוני גבאי
ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.צוות בבלי
חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והשיגור הנוסף נפל בסמוך לכוחות. בחסדי השם אין נפגעים.צוות בבלי
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