בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

פוליטיקה על הגב של כולנו

פרסום ראשון ב'בבלי': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)