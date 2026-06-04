בבלי
מבזקבבלי

צה"ל חיסל מחבל שיידה בקבוקי תבערה לעבר כביש סמוך לכפר ביתין

לוחמי יחידה 636 בחטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שביצעו את הפיגוע וירו לעברם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחרי המחבלים הנוספים שנמלטו מהמקום.

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20:51
ללא חשש רכילות

פרנסי העיר חגגו את גשר המחלוקת | 'זיידל'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

ראש העיר שסירב לחתום נגד המשטרה וחזר בו | הנגיד שהגיע לישראל כדי להתייעץ | הרב הראשי בסוד שיח עם בחורי סאטמר | העיתונאי שהניח תפילין במטוס ליועץ הפוליטי | הח"כ שנצפה לומד במליאה | רון דרמר בפגישה • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע

זיידל'ע
20:50
חדשות עם קנייטש

האם החרדים צריכים לגנות את האלימות בבית משפחת סולברג? | מעייריב

שלח בחורי ישיבות לכלא: עשרות נעצרו בהתפרעות בבית שופט העליון | הרחוב החרדי חצוי: גינוי נטורי קרתא מיותר ומזיק | על סוס בלבוש מלכות: קבלת פנים מרגשת בישיבת וינקלר בתירוש | סערת הברעקלאך חזרה לרחוב החרדי - ונגדעה באיבה | קיבלה הקצאה והניחה אבן פינה: 'נתיבות חיים' חוגגת את הקמפוס החדש | יהדות צרפת סוערת: הרב הוותיק פוטר בגלל עירוב (מעייריב)

איצלה כץ
20:20
הוארך מעצרם של 44 מפגינים

"24 שעות בלי אוויר ושירותים": עדויות מזעזעות מהעצורים בהפגנה - ב'עדה' נערכים למלחמה

בית המשפט האריך מעצרם של עשרות מפגינים ב-6-7 ימים • עדויות מטלטלות על תנאי כליאה קשים באוטובוס | 'העדה החרדית': נצא למלחמת קיום (חרדים)

דוד ישראלי
20:14
מסתבך?

בעקבות חסימת אהרן ברק: פעיל הימין מרדכי דוד נחקר במשטרה

לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)

משה כהן
20:05
בבלי

הרמטכ"ל איחל לתא"ל מרקיזנו הצלחה בתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה

הרמטכ"ל שוחח עם תת-אלוף גיא מרקיזנו לאחר ההודעה על בחירתו לתפקיד המזכיר הצבאי לראש הממשלה, ואיחל לו הצלחה רבה במילוי התפקיד.

צוות בבלי
19:57
בבלי

הרמטכ"ל מינה נספח צה"ל בוושינגטון וראש חטיבת המבצעים

בעקבות מינוי תא"ל גיא מרקיזנו למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ביצע הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שורת מינויים בכירים: תת-אלוף טל פוליטיס מונה לנספח צה"ל בוושינגטון ויועלה לדרגת אלוף. בנוסף, תת-אלוף ברק חירם מונה לראש חטיבת המבצעים ויכנס לתפקידו בימים הקרובים. המינויים אושרו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

צוות בבלי
19:20
פוליטיקה על הגב של כולנו

פרסום ראשון ב'בבלי' | מכה קשה לדרייברים החרדים: חוק אובר בדרך ליפול - "אנחנו מיואשים"

פרסום ראשון ב'בבלי': מהפכת "חוק אובר" על סף גניזה מוחלטת | למרות שהצעת החוק עברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, שר האוצר סמוטריץ' ומנכ"ל משרדו ישראל מלאכי תוקעים את המהלך ומסרבים לתקצב את הפיצויים לנהגי המוניות | כל הפרטים על המתווה שנפסל והמלכוד הפוליטי של יוזמי החוק (חדשות, חרדים)

יוני גבאי
18:52
בבלי

נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את תא"ל גיא מרקיזנו לתפקיד המזכיר הצבאי שלו, במקום האלוף רומן גופמן.

צוות בבלי
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