הותר לפרסום: סרן איתן שמואל למברג נפל בקרב בדרום לבנון

מחאות סוערות בעקבות הארכת המעצר למפגינים • כביש 1 נחסם לחלוטין באזור שער הגיא • הכחשה על נסיון מעצר בביתר עילית • הפגנה מול ביתו של מפקד ימ"ר ש"י | "בני הישיבות, הם כתר לראשה של עירנו" (חרדים)משה כץ
כוחות יחידה 636 זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראליים • הלוחמים ירו וחיסלו אחד מהם, מרדף אחר הנוספים | פעילות מבצעית ממוקדת (צבא וביטחון)אליהו לוי
עו"ד שגית אפיק דחתה את דרישת יש עתיד לבטל את ההצבעה • הבהירה: הבדל בתוצאות לא מעיד על השפעה פסולה | תשובה רשמית לאופוזיציה (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
לוחמי יחידה 636 בחטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שביצעו את הפיגוע וירו לעברם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחרי המחבלים הנוספים שנמלטו מהמקום.צוות בבלי
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שלח בחורי ישיבות לכלא: עשרות נעצרו בהתפרעות בבית שופט העליון | הרחוב החרדי חצוי: גינוי נטורי קרתא מיותר ומזיק | על סוס בלבוש מלכות: קבלת פנים מרגשת בישיבת וינקלר בתירוש | סערת הברעקלאך חזרה לרחוב החרדי - ונגדעה באיבה | קיבלה הקצאה והניחה אבן פינה: 'נתיבות חיים' חוגגת את הקמפוס החדש | יהדות צרפת סוערת: הרב הוותיק פוטר בגלל עירוב (מעייריב)איצלה כץ
בית המשפט האריך מעצרם של עשרות מפגינים ב-6-7 ימים • עדויות מטלטלות על תנאי כליאה קשים באוטובוס | 'העדה החרדית': נצא למלחמת קיום (חרדים)דוד ישראלי
לבקשת הפרקליטות, דוד נחקר בחשד להסגת גבול, פגיעה בפרטיות והפרת שלום הציבור לאחר שחסם את רכבו של השופט בדימוס. במערכת אכיפת החוק סבורים: יש מספיק ראיות לכתב אישום (משפט)משה כהן
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