היועצת דוחה: "אין עילה לבטל את בחירת ראבילו"

מדינה בסערה

מחאות סוערות בעקבות הארכת המעצר למפגינים • כביש 1 נחסם לחלוטין באזור שער הגיא • הכחשה על נסיון מעצר בביתר עילית • הפגנה מול ביתו של מפקד ימ"ר ש"י | "בני הישיבות, הם כתר לראשה של עירנו" (חרדים)