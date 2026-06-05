בבלי
מבזקפעילות מבצעית בשומרון

חיסול מחבל בחטיבת בנימין: זרק בקבוקי תבערה על כביש מרכזי

כוחות יחידה 636 זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראליים • הלוחמים ירו וחיסלו אחד מהם, מרדף אחר הנוספים | פעילות מבצעית ממוקדת (צבא וביטחון)

בקבוקי תבערה | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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אליהו לוי
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בבלי

צה"ל חיסל מחבל שיידה בקבוקי תבערה לעבר כביש סמוך לכפר ביתין

לוחמי יחידה 636 בחטיבת בנימין חיסלו מחבל שזרק בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראלים בכביש מרכזי סמוך לכפר ביתין. הלוחמים זיהו מספר מחבלים שביצעו את הפיגוע וירו לעברם. כוחות צה"ל מבצעים מרדף אחרי המחבלים הנוספים שנמלטו מהמקום.

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