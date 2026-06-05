ליל אנרכיה: מעצרים, חסימות ברחבי הארץ ועימותים אלימים

סערת בחירת המבקר

עו"ד שגית אפיק דחתה את דרישת יש עתיד לבטל את ההצבעה • הבהירה: הבדל בתוצאות לא מעיד על השפעה פסולה | תשובה רשמית לאופוזיציה (פוליטי מדיני)