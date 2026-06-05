צה"ל הורה על פינוי 9 כפרים בדרום לבנון — 8 בצידון ואחד בנבטיה

בבלי

הנשיא טראמפ אמר הלילה כי ויתר על פעולה צבאית שתכליתה הייתה להוציא את האורניום המועשר מאיראן באמצעות כוחות אמריקאים, מחשש שאלה ייפגעו. לדבריו, הפעולה הייתה אורכת כשבועיים בשל הצורך לחפור את האורניום המועשר מה"קבר" שבו הוא נמצא, ובמהלך תקופה כה ארוכה האיראנים היו מגלים את העניין ומנסים לפגוע בכוחות. טראמפ ציין כי לא רצה להיות ג'ימי קרטר - הנשיא שבמהלך כהונתו נהרגו אמריקאים בניסיון כושל לחלץ את בני הערובה האמריקאים בטהרן לאחר עליית המהפכה האסלאמית.