צה"ל חיסל מחבל שתכנן פיגועים נגד כוחותינו ברצועת עזה

ערוצים עזתיים מדווחים כי רחפנים של צה"ל המצוידים ברמקולים מפנים כעת את תושבי בלוק 2 במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. האזור אינו נכלל עד כה בתחומי הקו הצהוב. גולשים עזתיים מעריכים שצה"ל עומד לספח את האזור לשטחי הקו הצהוב.צוות בבלי
יחידות קומנדו ואנשי המוסד פעלו ממוקדים באזרבייג'ן במרחק עשרות ק"מ מאיראן • רשת אתרים חשאיים במזרח התיכון אפשרה פעולות מודיעין ותקיפה | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)אליהו לוי
התצפיתנית יעל לייבושור אמרה למחליפתה בשעה 4:00: 'הולכת להיות פשיטה' • 45 כרטיסי סים ישראליים נדלקו בידי מחבלי חמאס • הרמטכ"ל הוער רק ב-03:20 - איחור של 6 שעות | חשיפות חדשות מתוך ספרו של הפרשן עמוס הראל (צבא וביטחון)אליהו לוי
דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ממוקדות ל-9 כפרים צפוניים בלבנון: 8 במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) ואחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים שבמחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים החלו להתפנות הבוקר. באזורים אלו נמצאת אוכלוסייה שיעית שחלקה נמלטה מכפרים דרומיים שפונו בשבועות ובחודשים האחרונים.צוות בבלי
צה"ל תקף בשבוע שעבר וחיסל את המחבל עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. חרב פיקד על יחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, והיה אחראי למתווי טרור רבים החל ממלחמת לבנון השנייה. בנוסף, אמש חיל האוויר השמיד משגר ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.צוות בבלי
הנשיא טראמפ אמר הלילה כי ויתר על פעולה צבאית שתכליתה הייתה להוציא את האורניום המועשר מאיראן באמצעות כוחות אמריקאים, מחשש שאלה ייפגעו. לדבריו, הפעולה הייתה אורכת כשבועיים בשל הצורך לחפור את האורניום המועשר מה"קבר" שבו הוא נמצא, ובמהלך תקופה כה ארוכה האיראנים היו מגלים את העניין ומנסים לפגוע בכוחות. טראמפ ציין כי לא רצה להיות ג'ימי קרטר - הנשיא שבמהלך כהונתו נהרגו אמריקאים בניסיון כושל לחלץ את בני הערובה האמריקאים בטהרן לאחר עליית המהפכה האסלאמית.צוות בבלי
מחאות סוערות בעקבות הארכת המעצר למפגינים • כביש 1 נחסם לחלוטין באזור שער הגיא • הכחשה על נסיון מעצר בביתר עילית • הפגנה מול ביתו של מפקד ימ"ר ש"י | "בני הישיבות, הם כתר לראשה של עירנו" (חרדים)משה כץ
כוחות יחידה 636 זיהו מספר מחבלים שזרקו בקבוקי תבערה לעבר רכבים ישראליים • הלוחמים ירו וחיסלו אחד מהם, מרדף אחר הנוספים | פעילות מבצעית ממוקדת (צבא וביטחון)אליהו לוי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ