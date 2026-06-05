בבלי
מבזקבבלי

שני קצינים נפצעו קשה בלבנון - אחד מפגיעת כטב"ם והשני בהתקלות

אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

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18:19
בבלי

אירלנד אוסרת על בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה

אירלנד החליטה לאסור על שני השרים, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', להיכנס לשטחה.

צוות בבלי
16:45
בבלי

עימותים בין תנועת אמל לחזבאללה בצידון על רקע הצבת משגרי רקטות

עיתונאים לבנוניים מתנגדי חזבאללה מדווחים על עימותים שפרצו היום בין פעילי תנועת אמל השיעית לפעילי חזבאללה באזור ביסאריה שבצידון. העימותים פרצו על רקע הצבת משגרי רקטות של חזבאללה בין בתי מגורים באזור - צעד שעלול לסכן את התושבים המקומיים. צבא לבנון הגיע למקום כדי להרגיע את המצב.

צוות בבלי
15:29
בבלי

חיל הים האמריקאי החרים מיכלית נפט איראנית עם 1.9 מיליון חביות

כוחות חיל הים האמריקאי עלו על מיכלית נפט איראנית מ"צי הרפאים" שכיבתה את הסיגנל שלה והסתתרה במשך שבועות ליד סרי לנקה. על המיכלית הועמסו 1.9 מיליון חביות נפט באי ח'ארג שבאיראן. הכוחות האמריקאים החרימו את המיכלית.

צוות בבלי
13:54
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שתכנן פיגועים נגד כוחותינו ברצועת עזה

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול בצפון רצועת עזה וחיסלו מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל גם פעל להכוונת מתווי טרור בשטח ישראל והיווה איום מיידי. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום.

צוות בבלי
13:18
בבלי

צה"ל מפנה ברחפנים תושבי בלוק 2 במחנה ג'באליא שמחוץ לקו הצהוב

ערוצים עזתיים מדווחים כי רחפנים של צה"ל המצוידים ברמקולים מפנים כעת את תושבי בלוק 2 במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. האזור אינו נכלל עד כה בתחומי הקו הצהוב. גולשים עזתיים מעריכים שצה"ל עומד לספח את האזור לשטחי הקו הצהוב.

צוות בבלי
11:55
מבצעים חשאיים

נחשף: במהלך המלחמה - היחידות המובחרות שישראל פרסה בסמוך לגבול האיראני

יחידות קומנדו ואנשי המוסד פעלו ממוקדים באזרבייג'ן במרחק עשרות ק"מ מאיראן • רשת אתרים חשאיים במזרח התיכון אפשרה פעולות מודיעין ותקיפה | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)

אליהו לוי
11:45
"הולכת להיות פשיטה"

13 ההתראות שקדמו לטבח שמחת תורה; גילויים חדשים ומצמררים נחשפים לראשונה | 06:29

התצפיתנית יעל לייבושור אמרה למחליפתה בשעה 4:00: 'הולכת להיות פשיטה' • 45 כרטיסי סים ישראליים נדלקו בידי מחבלי חמאס • הרמטכ"ל הוער רק ב-03:20 - איחור של 6 שעות | חשיפות חדשות מתוך ספרו של הפרשן עמוס הראל (צבא וביטחון)

אליהו לוי
11:25
בבלי

צה"ל הורה על פינוי 9 כפרים בדרום לבנון — 8 בצידון ואחד בנבטיה

דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ממוקדות ל-9 כפרים צפוניים בלבנון: 8 במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) ואחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים שבמחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים החלו להתפנות הבוקר. באזורים אלו נמצאת אוכלוסייה שיעית שחלקה נמלטה מכפרים דרומיים שפונו בשבועות ובחודשים האחרונים.

צוות בבלי
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