אירלנד אוסרת על בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה

אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
עיתונאים לבנוניים מתנגדי חזבאללה מדווחים על עימותים שפרצו היום בין פעילי תנועת אמל השיעית לפעילי חזבאללה באזור ביסאריה שבצידון. העימותים פרצו על רקע הצבת משגרי רקטות של חזבאללה בין בתי מגורים באזור - צעד שעלול לסכן את התושבים המקומיים. צבא לבנון הגיע למקום כדי להרגיע את המצב.צוות בבלי
כוחות חיל הים האמריקאי עלו על מיכלית נפט איראנית מ"צי הרפאים" שכיבתה את הסיגנל שלה והסתתרה במשך שבועות ליד סרי לנקה. על המיכלית הועמסו 1.9 מיליון חביות נפט באי ח'ארג שבאיראן. הכוחות האמריקאים החרימו את המיכלית.צוות בבלי
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול בצפון רצועת עזה וחיסלו מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל גם פעל להכוונת מתווי טרור בשטח ישראל והיווה איום מיידי. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום.צוות בבלי
ערוצים עזתיים מדווחים כי רחפנים של צה"ל המצוידים ברמקולים מפנים כעת את תושבי בלוק 2 במחנה הפליטים ג'באליא בצפון רצועת עזה. האזור אינו נכלל עד כה בתחומי הקו הצהוב. גולשים עזתיים מעריכים שצה"ל עומד לספח את האזור לשטחי הקו הצהוב.צוות בבלי
יחידות קומנדו ואנשי המוסד פעלו ממוקדים באזרבייג'ן במרחק עשרות ק"מ מאיראן • רשת אתרים חשאיים במזרח התיכון אפשרה פעולות מודיעין ותקיפה | הפרטים המלאים (צבא וביטחון)אליהו לוי
התצפיתנית יעל לייבושור אמרה למחליפתה בשעה 4:00: 'הולכת להיות פשיטה' • 45 כרטיסי סים ישראליים נדלקו בידי מחבלי חמאס • הרמטכ"ל הוער רק ב-03:20 - איחור של 6 שעות | חשיפות חדשות מתוך ספרו של הפרשן עמוס הראל (צבא וביטחון)אליהו לוי
דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ממוקדות ל-9 כפרים צפוניים בלבנון: 8 במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) ואחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים שבמחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים החלו להתפנות הבוקר. באזורים אלו נמצאת אוכלוסייה שיעית שחלקה נמלטה מכפרים דרומיים שפונו בשבועות ובחודשים האחרונים.צוות בבלי
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