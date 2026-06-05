סיירת גבעתי חיסלה שני מחבלים שפצעו קצינים בדרום לבנון

בבלי

עיתונאים לבנוניים מתנגדי חזבאללה מדווחים על עימותים שפרצו היום בין פעילי תנועת אמל השיעית לפעילי חזבאללה באזור ביסאריה שבצידון. העימותים פרצו על רקע הצבת משגרי רקטות של חזבאללה בין בתי מגורים באזור - צעד שעלול לסכן את התושבים המקומיים. צבא לבנון הגיע למקום כדי להרגיע את המצב.