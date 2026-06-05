טיסה אזרחית ראשונה נחתה בשדה התעופה החדש בצפון לבנון

פיקוד העורף הפעיל בשעה 23:45 התרעה על איום מלבנון ליישובי קו העימות. זוהה שיגור לאזור והתושבים התבקשו להתקרב מיד למרחב מוגן. היישובים שבהם הופעלה ההתרעה: קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי, כפר יובל, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר ותל חי. פיקוד העורף הנחה להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.צוות בבלי
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובתל חי בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר ההתקלות פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.צוות בבלי
אירלנד החליטה לאסור על שני השרים, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', להיכנס לשטחה.צוות בבלי
אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
עיתונאים לבנוניים מתנגדי חזבאללה מדווחים על עימותים שפרצו היום בין פעילי תנועת אמל השיעית לפעילי חזבאללה באזור ביסאריה שבצידון. העימותים פרצו על רקע הצבת משגרי רקטות של חזבאללה בין בתי מגורים באזור - צעד שעלול לסכן את התושבים המקומיים. צבא לבנון הגיע למקום כדי להרגיע את המצב.צוות בבלי
כוחות חיל הים האמריקאי עלו על מיכלית נפט איראנית מ"צי הרפאים" שכיבתה את הסיגנל שלה והסתתרה במשך שבועות ליד סרי לנקה. על המיכלית הועמסו 1.9 מיליון חביות נפט באי ח'ארג שבאיראן. הכוחות האמריקאים החרימו את המיכלית.צוות בבלי
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