התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרגליות ובמשגב עם

פיקוד העורף הפעיל בשעה 2:18 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 23:45 התרעה על איום מלבנון ליישובי קו העימות. זוהה שיגור לאזור והתושבים התבקשו להתקרב מיד למרחב מוגן. היישובים שבהם הופעלה ההתרעה: קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי, כפר יובל, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר ותל חי. פיקוד העורף הנחה להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.צוות בבלי
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובתל חי בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שבניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות - חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. לבנונים רבים רואים בפתיחת השדה שחרור מהשליטה של חזבאללה.צוות בבלי
לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר ההתקלות פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.צוות בבלי
אירלנד החליטה לאסור על שני השרים, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', להיכנס לשטחה.צוות בבלי
אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך התקלות עם מחבלים בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.צוות בבלי
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