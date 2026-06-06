בבלי
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התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

מבזקים נוספים

08:31
בבלי

התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וזרעית

פיקוד העורף הפעיל בשעה 8:25 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישוב זרעית. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
02:25
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרגליות ובמשגב עם

צה"ל הפעיל התרעות ביישובים מרגליות ומשגב עם בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
02:23
בבלי

התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי

פיקוד העורף הפעיל בשעה 2:18 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
23:46
בבלי

התרעה חדשה בצפון: איום מלבנון על יישובי קו העימות

פיקוד העורף הפעיל בשעה 23:45 התרעה על איום מלבנון ליישובי קו העימות. זוהה שיגור לאזור והתושבים התבקשו להתקרב מיד למרחב מוגן. היישובים שבהם הופעלה ההתרעה: קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי, כפר יובל, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר ותל חי. פיקוד העורף הנחה להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.

צוות בבלי
22:20
בבלי

פיקוד העורף: היכנסו למרחבים מוגנים בעת התרעה ביישובים בקו העימות

פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.

צוות בבלי
22:16
בבלי

התרעות בקו העימות ובתל חי: ירי רקטות וטילים

פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובתל חי בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.

צוות בבלי
21:58
בבלי

טיסה אזרחית ראשונה נחתה בשדה התעופה החדש בצפון לבנון

טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שבניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות - חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. לבנונים רבים רואים בפתיחת השדה שחרור מהשליטה של חזבאללה.

צוות בבלי
21:14
בבלי

סיירת גבעתי חיסלה שני מחבלים שפצעו קצינים בדרום לבנון

לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר ההתקלות פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.

צוות בבלי
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