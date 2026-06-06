צבא לבנון: קצין וחיילים נהרגו בתקיפה ישראלית על רכב צבאי

בבלי

טיסה אזרחית ראשונה נחתה היום בשדה התעופה רנה מעווצ' בקליעאת שבצפון לבנון. מתנגדי חזבאללה חוגגים את פתיחת שדה התעופה, שבניגוד לשדה התעופה רפיק אלחרירי בדאחיה של ביירות - חזבאללה לא הצליח לשתול את אנשיו בכוחות הביטחון של השדה. לבנונים רבים רואים בפתיחת השדה שחרור מהשליטה של חזבאללה.