דיווחים: 6 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות צה"ל בסכסכיה שבלבנון

בבלי

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.