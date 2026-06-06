דיווחים: 6 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות צה"ל בסכסכיה שבלבנון

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 8:25 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישוב זרעית. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות ביישובים מרגליות ומשגב עם בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 2:18 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 23:45 התרעה על איום מלבנון ליישובי קו העימות. זוהה שיגור לאזור והתושבים התבקשו להתקרב מיד למרחב מוגן. היישובים שבהם הופעלה ההתרעה: קריית שמונה, מטולה, כפר גלעדי, כפר יובל, מנרה, מעיין ברוך, מרגליות, משגב עם, ע'ג'ר ותל חי. פיקוד העורף הנחה להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת.צוות בבלי
פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. על התושבים להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל התרעות באזור קו העימות ובתל חי בשל ירי רקטות וטילים. התושבים התבקשו להיכנס למרחב המוגן. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
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