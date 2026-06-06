צה"ל תקף רכב של צבא לבנון בטעות - שלושה נפגעים

בבלי

מטוסי קרב של צה"ל תוקפים באזור סכסכיה שבין צור לצידון על קו החוף הלבנוני. מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות שבוצעו באזור. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס.