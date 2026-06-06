התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות, אבן מנחם ושומרה

בבלי

צה"ל תקף רכב חשוד שנע לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, שעליו התקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל. בנוסף, ממידע המצוי בידי צה"ל עולה כי חיזבאללה פועל באופן נרחב באזור. צה"ל מדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה, והאירוע מתוחקר. צה"ל הבהיר: "כוחותינו פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון".