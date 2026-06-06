בבלי
מבזקבבלי

הפגנות סטודנטים נרחבות באיראן במספר רב של ערים

הפגנות מחאה של סטודנטים מתקיימות היום במספר רב של ערים ברחבי איראן, בהיקף רחב ומאורגן יותר מאשר בניסיונות מקומיים שהיו בימים האחרונים. הסיבה הרשמית למחאה: שינוי תנאי הבחינות באוניברסיטאות. ההפגנות נרשמו בערים: טהרן, אספהאן, משהד, ח'ורמאבאד, יאסוג', שיראז, אראכ, כרמאנשאה, תבריז וכרג'.

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12:48
בבלי

התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות, אבן מנחם ושומרה

פיקוד העורף הפעיל בשעה 12:44 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישובים אבן מנחם ושומרה. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
12:33
בבלי

צה"ל תקף רכב של צבא לבנון בטעות - שלושה נפגעים

צה"ל תקף רכב חשוד שנע לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, שעליו התקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל. בנוסף, ממידע המצוי בידי צה"ל עולה כי חיזבאללה פועל באופן נרחב באזור. צה"ל מדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה, והאירוע מתוחקר. צה"ל הבהיר: "כוחותינו פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון".

צוות בבלי
11:09
בבלי

דיווחים: 6 הרוגים ו-4 פצועים בתקיפות צה"ל בסכסכיה שבלבנון

מטוסי קרב של צה"ל תוקפים באזור סכסכיה שבין צור לצידון על קו החוף הלבנוני. מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות שבוצעו באזור. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס.

צוות בבלי
09:39
בבלי

צבא לבנון: קצין וחיילים נהרגו בתקיפה ישראלית על רכב צבאי

צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.

צוות בבלי
08:31
בבלי

התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וזרעית

פיקוד העורף הפעיל בשעה 8:25 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישוב זרעית. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
08:30
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית

צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
02:25
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרגליות ובמשגב עם

צה"ל הפעיל התרעות ביישובים מרגליות ומשגב עם בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
02:23
בבלי

התרעה בצפון: חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי

פיקוד העורף הפעיל בשעה 2:18 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות וכפר גלעדי. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
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