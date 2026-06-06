דיווחים מעזה: 6 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפה על אוהל במערב עזה

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' אמר בטקס לציון 82 שנה לפלישה לנורמנדי בצרפת: "למרבה הצער, כיום חופים אחרים באירופה נתונים לפלישה - מצד אידאולוגיות מסוכנות מסוג אחר. בספרד, באיטליה, ביוון ובבולגריה מגיעות סירות מהגרים". הגסת' שאל: "מתי בירות אירופה יעשו משהו כדי להתמודד עם הפלישה הזאת? או שכבר מאוחר מדי?"צוות בבלי
הפגנות מחאה של סטודנטים מתקיימות היום במספר רב של ערים ברחבי איראן, בהיקף רחב ומאורגן יותר מאשר בניסיונות מקומיים שהיו בימים האחרונים. הסיבה הרשמית למחאה: שינוי תנאי הבחינות באוניברסיטאות. ההפגנות נרשמו בערים: טהרן, אספהאן, משהד, ח'ורמאבאד, יאסוג', שיראז, אראכ, כרמאנשאה, תבריז וכרג'.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 12:44 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישובים אבן מנחם ושומרה. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל תקף רכב חשוד שנע לעבר כוחותיו בסמוך לכפר תיבנית בלבנון. מבדיקה ראשונית עולה כי ברכב שהו שני קצינים וחייל של צבא לבנון. הרכב נסע במרחב לחימה פעיל ומפונה, שעליו התקבלה התרעה על ירי לעבר כוחות צה"ל. בנוסף, ממידע המצוי בידי צה"ל עולה כי חיזבאללה פועל באופן נרחב באזור. צה"ל מדגיש כי מדובר במרחב לחימה הדורש תיאום תנועה, והאירוע מתוחקר. צה"ל הבהיר: "כוחותינו פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון".צוות בבלי
מטוסי קרב של צה"ל תוקפים באזור סכסכיה שבין צור לצידון על קו החוף הלבנוני. מקורות לבנוניים לא רשמיים מדווחים על 6 הרוגים ו-4 פצועים ב-3 תקיפות שבוצעו באזור. לפי הדיווחים, הותקף מבנה מאוכלס.צוות בבלי
צבא לבנון הודיע כי מספר חיילים, ביניהם קצין, נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית על רכב צבאי בכביש אלח'רדלי-נבטיה. לפי רשת אלג'זירה, הקצין שנהרג הוא בדרגת עמיד, המקבילה לדרגת תא"ל.צוות בבלי
פיקוד העורף הפעיל בשעה 8:25 התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ולישוב זרעית. התושבים התבקשו להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל הפעיל התרעות במרחב זרעית בעקבות זיהוי חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
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