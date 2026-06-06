דיווח: ישראל ריגלה אחרי ויטקוף; המוסד נתפס שותל מכשירי האזנה לשירות החשאי  

רשת MTV הלבנונית מדווחת כי כוחות צה"ל פתחו במתקפה קרקעית לכיוון מיפדון ולכיוון כפר תבנית בדרום לבנון. לפי הדיווח, המטרה היא להשתלט על רכס עלי א-טאהר הצופה אל העיר נבטיה.צוות בבלי
אחרי סערת מינויו של ראש המוסד רומן גופמן שאושר לבסוף על ידי בג"ץ, גופמן הודיע לסגנו א' על פיטוריו והדחה מתפקידו | בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מעוניין לעצב בעצמו את הצוות שלו | א' היה מועמד על ידי ראש המוסד הקודם ברנע לתפקיד, נתניהו התנגד (חדשות)קובי אטינגר
איראן דורשת מיליארדים מוקפאים במזומן לעסקה | מפת הנכסים המוקפאים של המשטר ברחבי העולם - נחשפת | המלכוד הפוליטי של דונלד טראמפ בוושינגטון | עמדת מרקו רוביו - נגד הקלת סנקציות (חדשות)יוסי נכטיגל
ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים המעורבים בשיחות המשא ומתן עם איראן, כולל עם סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | במקביל לחילופי אש נמשכים במפרץ, איראן דורשת הפשרה של מיליארדי דולרים במזומן במעמד חתימת ההסכם (חדשות)ישראל גראדווהל
דובר צה"ל מסר כי במהלך סוף השבוע תקפו כוחות צה"ל כ-150 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.צוות בבלי
צה"ל תקף במהלך סוף השבוע כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. התקיפות כללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות נוספות. התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.צוות בבלי
מקורות פלסטיניים מדווחים כי 6 בני אדם נהרגו ו-15 נפצעו בתקיפת כטב"מ ישראלי על אוהל של משפחה באזור אלג'ואזאת במערב העיר עזה. לפי הדיווחים, האוהל שייך למשפחת קדום.צוות בבלי
שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' אמר בטקס לציון 82 שנה לפלישה לנורמנדי בצרפת: "למרבה הצער, כיום חופים אחרים באירופה נתונים לפלישה - מצד אידאולוגיות מסוכנות מסוג אחר. בספרד, באיטליה, ביוון ובבולגריה מגיעות סירות מהגרים". הגסת' שאל: "מתי בירות אירופה יעשו משהו כדי להתמודד עם הפלישה הזאת? או שכבר מאוחר מדי?"צוות בבלי
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