אחרי סערת המינוי: ראש המוסד גופמן הדיח את סגנו

"בלתי נשלטת"

ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים, בדגש על שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | ישראל ריגלה אחר בכירים כדי להבין מהי עמדת ארה"ב במשא ומתן עם האיראנים, כך לפי ממצאים שהעלה הפנטגון | באחד המקרים, נתפסו 'על חם' קצינים ישראלים כשהם שותלים מכשיר האזנה לשירות החשאי (חדשות)