דיווח לבנוני: צה"ל פותח במתקפה קרקעית לכיוון מיפדון וכפר תבנית

"מבקש לעצב את צוותו"

אחרי סערת מינויו של ראש המוסד רומן גופמן שאושר לבסוף על ידי בג"ץ, גופמן הודיע לסגנו א' על פיטוריו והדחה מתפקידו | בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מעוניין לעצב בעצמו את הצוות שלו | א' היה מועמד על ידי ראש המוסד הקודם ברנע לתפקיד, נתניהו התנגד (חדשות)