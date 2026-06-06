דיווח על דריסה בצומת אפרת שבחטיבת עציון

דו"צ הודיע על נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד | גמלא נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון, ונפטר במהלך השבת | יערי נהרג מפליטת כדור, באירוע שצפוי להיחקר במצ"ח (בארץ)משה בשן
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב מרגליות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מורה לתושבי אזור קו העימות ומרגליות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין.צוות בבלי
אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)דוד הכהן
כוחות צבא ארצות הברית תקפו בשבת אתרי מכ"ם חופיים של איראן במצר הורמוז, לאחר שהפילו ארבעה כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר נתיבי השיט המרכזיים באזור, כך נמסר בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי | טילים בליסטיים וכטבמ"ים שוגרו לעבר מדינות המפרץ בתגובה (חדשות)ב. ניסני
דובר צה"ל הודיע על נפילתם של סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז ושל לוחם בגדוד שקד בגבעתי. האחד נפצע בקרב בדרום לבנון והשני נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך.צוות בבלי
רשת MTV הלבנונית מדווחת כי כוחות צה"ל פתחו במתקפה קרקעית לכיוון מיפדון ולכיוון כפר תבנית בדרום לבנון. לפי הדיווח, המטרה היא להשתלט על רכס עלי א-טאהר הצופה אל העיר נבטיה.צוות בבלי
אחרי סערת מינויו של ראש המוסד רומן גופמן שאושר לבסוף על ידי בג"ץ, גופמן הודיע לסגנו א' על פיטוריו והדחה מתפקידו | בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מעוניין לעצב בעצמו את הצוות שלו | א' היה מועמד על ידי ראש המוסד הקודם ברנע לתפקיד, נתניהו התנגד (חדשות)קובי אטינגר
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