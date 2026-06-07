התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ובמשגב עם על פי מדיניות. האירוע הסתיים.צוות בבלי
פיקוד העורף מפרסם התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. התרעה פעילה ביישוב משגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על אירוע דריסה במרחב צומת אפרת שבחטיבת עציון. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
דו"צ הודיע על נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד | גמלא נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון, ונפטר במהלך השבת | יערי נהרג מפליטת כדור, באירוע שצפוי להיחקר במצ"ח (בארץ)משה בשן
צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב מרגליות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
פיקוד העורף מורה לתושבי אזור קו העימות ומרגליות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין.צוות בבלי
אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)דוד הכהן
כוחות צבא ארצות הברית תקפו בשבת אתרי מכ"ם חופיים של איראן במצר הורמוז, לאחר שהפילו ארבעה כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר נתיבי השיט המרכזיים באזור, כך נמסר בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי | טילים בליסטיים וכטבמ"ים שוגרו לעבר מדינות המפרץ בתגובה (חדשות)ב. ניסני
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