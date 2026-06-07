התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

בבלי

דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ובמשגב עם על פי מדיניות. האירוע הסתיים.