צה"ל: כטב"מ חשוד זוהה בדרום לבנון, לא היו נפגעים

אחרי גניבת צאן של יהודים

אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)