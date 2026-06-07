בבלי
מבזקבבלי

צה"ל: כטב"מ חשוד זוהה בדרום לבנון, לא היו נפגעים

דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ובמשגב עם על פי מדיניות. האירוע הסתיים.

מבזקים נוספים

07:56
בבלי

התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
07:54
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות — התרעה במשגב עם

פיקוד העורף מפרסם התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. התרעה פעילה ביישוב משגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
23:45
בבלי

דיווח על דריסה בצומת אפרת שבחטיבת עציון

צה"ל מדווח כי התקבל דיווח על אירוע דריסה במרחב צומת אפרת שבחטיבת עציון. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
22:54
הותר לפרסום

אסון כפול: סרן גמלא נהרג מרחפן נפץ בלבנון, סמל יערי נהרג מפליטת כדור

דו"צ הודיע על נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד | גמלא נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון, ונפטר במהלך השבת | יערי נהרג מפליטת כדור, באירוע שצפוי להיחקר במצ"ח (בארץ)

משה בשן
22:41
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מרגליות

צה"ל מדווח על הפעלת התרעות במרחב מרגליות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
22:41
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומרגליות

פיקוד העורף מורה לתושבי אזור קו העימות ומרגליות להיכנס מיד למרחב המוגן בעקבות חדירת כלי טיס עוין.

צוות בבלי
22:22
אחרי גניבת צאן של יהודים

תיעוד: לוחם מכה פלסטיני באגרופים בראשו | צה"ל פתח בחקירה

אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)  

דוד הכהן
22:22
חבית חומר נפץ

הגזרה מתחממת: תיעוד: כך נראתה הלילה התקיפה האמריקנית באיראן

כוחות צבא ארצות הברית תקפו בשבת אתרי מכ"ם חופיים של איראן במצר הורמוז, לאחר שהפילו ארבעה כטב"מים איראניים ששוגרו לעבר נתיבי השיט המרכזיים באזור, כך נמסר בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקאי | טילים בליסטיים וכטבמ"ים שוגרו לעבר מדינות המפרץ בתגובה (חדשות)

ב. ניסני
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