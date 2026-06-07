בבלי
מבזקבבלי

צה"ל יירט שני שיגורים מלבנון לעבר יפתח ורמות נפתלי

דובר צה"ל מסר כי בחסדי השם יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח ישראל, בעקבות התרעות שהופעלו במרחבים יפתח ורמות נפתלי.

מבזקים נוספים

10:28
סערה בבריטניה

חשיפה: התאחדות השוטרים הגדירה את ישראל כ"ארגון טרור"

ארגון רשמי במשטרה הבריטית הגדיר את ישראל כ"ארגון טרור ציוני" במסמך רשמי • הטיל ספק בזוועות 7 באוקטובר והאשים את "הציונים" בניצול השואה | ארגונים יהודיים דורשים חקירה מיידית (בעולם)

ישראל גרוס
10:06
הוגשה הצהרת תובע

תושב בני ברק הצית רכבים וגרם נזק לרכוש - עד שנעצר | צפו

משטרת בני ברק - רמת גן עצרה חשוד שגרם נזק לרכוש במספר מקרים בעיר בני ברק, בהם שבירת מחסומי חנייה, עקירת מצלמה, ניפוץ חלונות זכוכית של סניף בנק, הצתת שלושה כלי רכב, הצצת מתקנים בגינה ציבורית ועץ דקל - החקירה הסתיימה והוגשה הצהרת תובע | צפו (משטרה)

קובי רוזן
10:06
מכה קשה לתעשיית הזיופים

"השמדה מוחלטת": בית המשפט חרץ את גורלו של רכב מזויף

בית המשפט הורה להשמיד כליל טויוטה לנדקרוזר שזוהה כמזויף, לאחר שקבע כי מדובר בתופעה המסכנת את הציבור. הבעלים, שרכש את הרכב ב-80 אלף שקלים, ניסה להצילו אך נתקל בסירוב חד משמעי של השופט | פסק דין חד-משמעי (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
09:53
בבלי

ארה"ב יירטה שני כטב"מים איראניים במצר הורמוז

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי יירט שני כטב"מים מתאבדים איראניים שאיימו על תנועת השיט הבינלאומית במצר הורמוז. בניגוד לפעמים קודמות, ארה"ב לא תקפה בשטח איראן בתגובה ליירוט, ואיראן לא תקפה את כווית ובחריין כפי שקרה בעבר. האמריקאים בחרו להכיל את האירוע.

צוות בבלי
09:13
שתי רקטות יורטו

הפרה ראשונה של הפסקת האש החדשה: חיזבאללה שיגר 5 רקטות לישראל

לראשונה מאז הפסקת האש החדשה עם לבנון, ארגון הטרור שיגר חמש רקטות לשטח ישראל • שתיים מהן יורטו על ידי מערכות ההגנה | זוהי הפרה ראשונה של ההסכם (צבא וביטחון)

ב. ניסני
08:13
בבלי

צה"ל: כטב"מ חשוד זוהה בדרום לבנון, לא היו נפגעים

דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. בחסדי השם לא היו נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ובמשגב עם על פי מדיניות. האירוע הסתיים.

צוות בבלי
07:56
בבלי

התרעות במרחב מטולה על חדירת כלי טיס עוין

צה"ל הפעיל התרעות במרחב מטולה בעקבות חדירת כלי טיס עוין. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
07:54
בבלי

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות — התרעה במשגב עם

פיקוד העורף מפרסם התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. התרעה פעילה ביישוב משגב עם. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

צוות בבלי
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