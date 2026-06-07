הפרה ראשונה של הפסקת האש החדשה: חיזבאללה שיגר 5 רקטות לישראל

בבלי

פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי יירט שני כטב"מים מתאבדים איראניים שאיימו על תנועת השיט הבינלאומית במצר הורמוז. בניגוד לפעמים קודמות, ארה"ב לא תקפה בשטח איראן בתגובה ליירוט, ואיראן לא תקפה את כווית ובחריין כפי שקרה בעבר. האמריקאים בחרו להכיל את האירוע.