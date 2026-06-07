אירוע ירי מתגלגל: אדם אחד נרצח ולפחות ארבעה אנשים נפצעו

ישנו את הכלכלה?

אחרי שנה של עימותים חזיתיים וקריאות להדחה, דונלד טראמפ ואילון מאסק מפתיעים את העולם בקאמבק פוליטי ועסקי חסר תקדים | מה קרה בארוחת הערב החגיגית במאר-א-לאגו ואיך הדירוג החדש שנתן טראמפ למאסק עשוי לשנות את עתיד הכלכלה האמריקאית? (חדשות בעולם)