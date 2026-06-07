בבלי
מבזקבבלי

התרעה על חדירת מחבלים באזור שרון — תושבי צור יצחק מתבקשים להיכנס למרחבים מוגנים

פיקוד העורף מפרסם התרעה על חדירת מחבלים באזור שרון. התרעה פעילה ביישוב צור יצחק. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

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12:04
סיכום האירוע

פיגוע ירי מתגלגל: אזרח נרצח, 5 נפצעו - המחבלים חוסלו

מסע רצח בארבע זירות באזור כוכב יאיר וצור יצחק • מחבל מטייבה חוסל, מצוד אחר סייען נוסף | כוחות הביטחון בסריקות נרחבות (חדשות)

אליהו לוי
11:32
למרות ההבטחה הפומבית

100 ימים ללא קבורה: המשבר שמשתק את איראן

המשטר האיראני מתקשה להביא לקבורה את גופת המנהיג עלי ח'אמנאי • בנו מוג'תבא נעדר מהעין הציבורית מחשש לחייו | העיכוב עומד בסתירה מוחלטת להלכה השיעית (העולם הערבי)

אליהו לוי
11:23
בבלי

מחבל נוטרל בסלעית וצור יצחק לאחר אירועי ירי - יש פצועים

כוחות צה"ל והביטחון הגיעו לפני זמן קצר לסלעית וצור יצחק בעקבות דיווחים על אירועי ירי במרחב. המחבל נוטרל בזירה. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים בדרכם למקום.

צוות בבלי
11:01
חשב לפיגוע

אירוע ירי מתגלגל: אדם אחד נרצח ולפחות ארבעה אנשים נפצעו

אירוע ירי מתגלגל בשומרון: מספר פצועים בזירות נפרדות סמוך לכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן • כוחות הביטחון בסריקות נרחבות לאיתור המחבלים | חשד לפיגוע טרור (חדשות)

אליהו לוי
10:53
בבלי

צה"ל יירט שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל

דובר צה"ל מסר כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח ישראל. התרעות הופעלו במרחבי יפתח ורמות נפתלי. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.

צוות בבלי
10:49
המתפקדים יכריעו

בית הדין דחה את העתירות פה אחד: גלנט נשאר במפלגה

שלושת השופטים קבעו פה אחד כי אין עילה להרחקת שר הביטחון לשעבר • 'מחלוקות פוליטיות יוכרעו בקלפי' | פסק דין היסטורי (פוליטי מדיני)

משה כץ
10:47
ישנו את הכלכלה?

80% סופר גאון 20% עושה טעויות: הסולחה הדרמטית בין טראמפ ומאסק

אחרי שנה של עימותים חזיתיים וקריאות להדחה, דונלד טראמפ ואילון מאסק מפתיעים את העולם בקאמבק פוליטי ועסקי חסר תקדים | מה קרה בארוחת הערב החגיגית במאר-א-לאגו ואיך הדירוג החדש שנתן טראמפ למאסק עשוי לשנות את עתיד הכלכלה האמריקאית? (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:28
סערה בבריטניה

חשיפה: התאחדות השוטרים הגדירה את ישראל כ"ארגון טרור"

ארגון רשמי במשטרה הבריטית הגדיר את ישראל כ"ארגון טרור ציוני" במסמך רשמי • הטיל ספק בזוועות 7 באוקטובר והאשים את "הציונים" בניצול השואה | ארגונים יהודיים דורשים חקירה מיידית (בעולם)

ישראל גרוס
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