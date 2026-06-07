מחבל נוטרל בסלעית וצור יצחק לאחר אירועי ירי - יש פצועים

מסע רצח בארבע זירות באזור כוכב יאיר וצור יצחק • מחבל מטייבה חוסל, מצוד אחר סייען נוסף | כוחות הביטחון בסריקות נרחבות (חדשות)אליהו לוי
המשטר האיראני מתקשה להביא לקבורה את גופת המנהיג עלי ח'אמנאי • בנו מוג'תבא נעדר מהעין הציבורית מחשש לחייו | העיכוב עומד בסתירה מוחלטת להלכה השיעית (העולם הערבי)אליהו לוי
פיקוד העורף מפרסם התרעה על חדירת מחבלים באזור שרון. התרעה פעילה ביישוב צור יצחק. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.צוות בבלי
אירוע ירי מתגלגל בשומרון: מספר פצועים בזירות נפרדות סמוך לכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן • כוחות הביטחון בסריקות נרחבות לאיתור המחבלים | חשד לפיגוע טרור (חדשות)אליהו לוי
דובר צה"ל מסר כי יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח ישראל. התרעות הופעלו במרחבי יפתח ורמות נפתלי. בחסדי השם לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
שלושת השופטים קבעו פה אחד כי אין עילה להרחקת שר הביטחון לשעבר • 'מחלוקות פוליטיות יוכרעו בקלפי' | פסק דין היסטורי (פוליטי מדיני)משה כץ
אחרי שנה של עימותים חזיתיים וקריאות להדחה, דונלד טראמפ ואילון מאסק מפתיעים את העולם בקאמבק פוליטי ועסקי חסר תקדים | מה קרה בארוחת הערב החגיגית במאר-א-לאגו ואיך הדירוג החדש שנתן טראמפ למאסק עשוי לשנות את עתיד הכלכלה האמריקאית? (חדשות בעולם)דני שפיץ
ארגון רשמי במשטרה הבריטית הגדיר את ישראל כ"ארגון טרור ציוני" במסמך רשמי • הטיל ספק בזוועות 7 באוקטובר והאשים את "הציונים" בניצול השואה | ארגונים יהודיים דורשים חקירה מיידית (בעולם)ישראל גרוס
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