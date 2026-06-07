בן גביר דורש עונש מוות למחבלים מהפיגוע - אבל החוק שלו לא מאפשר זאת

מקורות בעזה מדווחים על 4 הרוגים ו-10 פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על נקודה של משטרת חמאס במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.צוות בבלי
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)חיים רוזנבוים
מנכ"ל משרד ממשלתי המזוהה עם מפלגת ש"ס נחקר כעת בלהב 433 | בנוסף אליו, שני בכירים נוספים הגיעו לחקירה במשרדי היחידה | אלו החשדות נגדם (פלילי)דוד הכהן
ח"כ אלהרר ויש עתיד עותרים לבג"ץ נגד בחירת עו"ד ראבילו • טענות קשות: חברי כנסת אולצו לצלם את הצבעתהם מאחורי הפרגוד | "ניגוד עניינים חריף" (פוליטי מדיני)דוד ישראלי
מסמך בן 49 עמודים חושף מנגנון שקט להצרת צעדיהם של מיליוני תושבים • בכיר במינהל הביטוח הלאומי מגלה: "רצו ליצור מנגנון לחץ כדי שיעזבו את המדינה" | הפרשה שמטלטלת את וושינגטון (בעולם)ישראל גרוס
שחר חזון הייתה בדרכה לבית קפה כשהתפוצצה הגיהינום • חמש יריות רצופות, מחבל שנמלט, ותחושת פחד קיומי | "זה עניין של מזל עיוור שלא חטפתי את הכדור" (בארץ)אליהו לוי
מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air ביצע תמרון Go-Around (ביטול נחיתה) במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה במיאמי, ארצות הברית | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס נוגע קלות במסלול ואז ממריא מחדש, בהתאם להנחיות הבקרה (תעופה)איציק אברהם
סבב שיחות דחוף בקהיר לניסיון להציל את ההסכם • צה"ל חיסל 9 מחבלים כולל מפקד שנהרג שעות לפני חתונתו | החשש: הרחבת הקו הצהוב במרכז הרצועה (צבא וביטחון)אליהו לוי
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