בבלי
מבזקהפער בין ההבטחה למציאות

בן גביר דורש עונש מוות למחבלים מהפיגוע - אבל החוק שלו לא מאפשר זאת

השר לביטחון לאומי הצהיר שהמחבל מהשרון יוצא להורג • אך ניתוח החוק שעוצמה יהודית חוקקה חושף: השופטים יכולים לגזור מאסר עולם, הרף המשפטי גבוה מאוד | הפער בין הקמפיין לאותיות הקטנות (בארץ)

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר | צילום: צילום: יונתן סינדל\פלאש90
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מבזקים נוספים

14:15
בבלי

תקיפה בעזה: 4 הרוגים ו-10 פצועים במשטרת חמאס

מקורות בעזה מדווחים על 4 הרוגים ו-10 פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על נקודה של משטרת חמאס במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.

צוות בבלי
14:11
הִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת

נס גלוי במעבה היער: האברך מבורו פארק ירד מהמסוק – דקות לפני ההתרסקות הקטלנית

נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)

חיים רוזנבוים
14:11
יחד עם שני בכירים

מנכ"ל משרד ממשלה המזוהה עם ש"ס נחקר בשעות אלו בלהב 433

מנכ"ל משרד ממשלתי המזוהה עם מפלגת ש"ס נחקר כעת בלהב 433 | בנוסף אליו, שני בכירים נוספים הגיעו לחקירה במשרדי היחידה | אלו החשדות נגדם (פלילי) 

דוד הכהן
14:09
סערת בחירת המבקר

לאחר סבבי הבחירות: הוגשה העתירה לביטול בחירת ראבילו

ח"כ אלהרר ויש עתיד עותרים לבג"ץ נגד בחירת עו"ד ראבילו • טענות קשות: חברי כנסת אולצו לצלם את הצבעתהם מאחורי הפרגוד | "ניגוד עניינים חריף" (פוליטי מדיני)

דוד ישראלי
13:47
סערה בוושינגטון

"מתים בלי למות": המסמך החשאי של ממשל טראמפ 

מסמך בן 49 עמודים חושף מנגנון שקט להצרת צעדיהם של מיליוני תושבים • בכיר במינהל הביטוח הלאומי מגלה: "רצו ליצור מנגנון לחץ כדי שיעזבו את המדינה" | הפרשה שמטלטלת את וושינגטון (בעולם)

ישראל גרוס
13:40
עדות מהזירה

"מרחק נגיעה ממני": העדה מתארת את רגעי האימה בפיגוע

שחר חזון הייתה בדרכה לבית קפה כשהתפוצצה הגיהינום • חמש יריות רצופות, מחבל שנמלט, ותחושת פחד קיומי | "זה עניין של מזל עיוור שלא חטפתי את הכדור" (בארץ)

אליהו לוי
13:34
"אפקט הדולפין"

נוגע בקרקע, מקפץ על המסלול - וממריא שוב: כך נראה ניסיון נחיתה - ללא הצלחה | צפו

מטוס בואינג 777-300ER(SF) של חברת התעופה האמריקנית Kalitta Air ביצע תמרון Go-Around (ביטול נחיתה) במהלך ניסיון נחיתה בנמל התעופה במיאמי, ארצות הברית | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה המטוס נוגע קלות במסלול ואז ממריא מחדש, בהתאם להנחיות הבקרה (תעופה)

איציק אברהם
13:24
חזרה למלחמת עזה?

חמאס נערך: ישראל מאיימת בהרחבת הרצועה הביטחונית וגל חיסולים

סבב שיחות דחוף בקהיר לניסיון להציל את ההסכם • צה"ל חיסל 9 מחבלים כולל מפקד שנהרג שעות לפני חתונתו | החשש: הרחבת הקו הצהוב במרכז הרצועה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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