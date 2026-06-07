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מבזקיחד עם שני בכירים

מנכ"ל משרד ממשלה המזוהה עם ש"ס נחקר בשעות אלו בלהב 433

מנכ"ל משרד ממשלתי המזוהה עם מפלגת ש"ס נחקר כעת בלהב 433 | בנוסף אליו, שני בכירים נוספים הגיעו לחקירה במשרדי היחידה | אלו החשדות נגדם (פלילי) 

משרדי להב | צילום: צילום: יהודה גל
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מנכ"ל משרד ממשלה המזוהה עם ש"ס נחקר בשעות אלו בלהב 433 | בבלי