תקיפה בעזה: 4 הרוגים ו-10 פצועים במשטרת חמאס

"נפעל בהתאם"

ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו לא נאפשר ירי של חיזבאללה" • צה"ל חיסל 350 מחבלים בשבוע האחרון | האיום המפורש (צבא וביטחון)