בבלי
מבזקבבלי

צה"ל השמיד משגרים שחיזבאללה שיגר מהם רקטות לצפון

דובר צה"ל מסר כי צה"ל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר.

מבזקים נוספים

15:33
בבלי

אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים — ניתן לצאת מהבתים

פיקוד העורף מודיע כי אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים. תושבי צור יצחק וצור נתן יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.

צוות בבלי
15:19
תקיפה בביירות

לאחר הפרות חיזבאללה: ישראל תוקפת כעת בדאחייה

לאחר איומי נתניהו וכ"ץ בישיבת הממשלה • דיווחים מלבנון על תקיפה בלב בירת הטרור | האם זו התגובה להפרות חיזבאללה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
15:12
המשך חקירת הפיגוע

ניסה לדקור בלשים: חשוד נוסף נעצר במעורבות בפיגוע

החשוד ביקש סיוע בהסתתרות לאחר הפיגוע • בלשי טייבה איתרו אותו והוא ניסה לדקור אותם | המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות (בארץ)

אליהו לוי
15:02
מבצע אכיפה היסטורי

תפיסת ענק באוסטרליה: 100 אלף תיקנים אקזוטיים  - גודל מפחיד

רשויות האכיפה תפסו יותר מ-100 אלף תיקנים ממדגסקר בשווי 415 אלף שקל • המינים האסורים שווקו כמזון לזוחלים | החרמה היסטורית במדינה (בעולם)

ישראל גרוס
14:39
"נפעל בהתאם"

נתניהו מאיים על לבנון: "לא נאפשר ירי על שטחנו"

ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו לא נאפשר ירי של חיזבאללה" • צה"ל חיסל 350 מחבלים בשבוע האחרון | האיום המפורש (צבא וביטחון)

דוד קליין
14:28
דיון חירום

דיון בכנסת: משבר האמון מול המשטרה - המגזר החרדי נעדר מסדר היום

הוועדה תדון במחדלי 'שומר החומות' ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה • המגזר החרדי נעדר מהדיון למרות המתיחות השיאית | משבר האמון מחריף (חדשות)

דוד קליין
14:15
בבלי

תקיפה בעזה: 4 הרוגים ו-10 פצועים במשטרת חמאס

מקורות בעזה מדווחים על 4 הרוגים ו-10 פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על נקודה של משטרת חמאס במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.

צוות בבלי
14:11
הִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת

נס גלוי במעבה היער: האברך מבורו פארק ירד מהמסוק – דקות לפני ההתרסקות הקטלנית

נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)

חיים רוזנבוים
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